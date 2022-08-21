Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"ВСУ серьезно беспокоят врага. На Востоке страны враг сконцентрировал самые большие силы и самую большую силу своего удара. Главной точкой удара противника является Донецкое направление, в частности, Бахмут, Соледар, Авдеевка, Славянск, Краматорск", - пояснил Череватый.

По его словам, враг каждый день пытается проводить штурмовые действия, применяя все виды ствольной и реактивной артиллерии.

"Российская армия имеет еще много боеприпасов советского образца, а также применяет штурмовую авиацию. Только несгибаемая воля украинских защитников и умение командиров маневрировать резервами не позволяют врагу продвигаться дальше", - заметил Череватый.

С 13 по 19 августа ВМС ВСУ уничтожили более 180 оккупантов, 19 минометных расчетов, три танка и два командно-наблюдательных пункта.

В Донецкой области 20 августа ВМС ВСУ ранили и убили 12 захватчиков, два вражеских танка, авто с боекомплектом, самоходную гаубицу "Гиацинт-С"

Лейтенант Нацгвардии, боец батальона "Свобода" Владимир Назаренко заметил, что у противника уже заканчивается пехота и силы для наступления

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb