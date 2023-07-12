Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире Эспрессо.

Главной нашей проблемой является количество врага. Резервы у врага еще есть, хотя четко прорисовывается их главная проблема - это личный состав. Из-за того, что они боятся проводить полноценную мобилизацию, россияне находят разнообразные пути обойти ее. Кроме регулярных войск, они стягивают и боевой армейский резерв, и территориальные войска, штурмовые группы "Шторм-Z", которые набираются при военкоматах из уголовных элементов, ЧВК", - отметил он.

Череватый добавил, что такая же ситуация и в отношении оружия - оно старше, чем было в начале вторжения.

"В основном – это советские БМП, БТР, танки, артсистемы. В количественном измерении очень много этого. Наш главный вызов – это количество врага. Он сам себя не убьет, сам себя не выгонит из нашей территории. Они не способны проводить большие стратегические наступательные операции сейчас, но в силу большого количества сил и техники – это усложняет и нам планы", – подчеркнул спикер.

Он добавил, что ВСУ действуют тактикой "тысячи порезов".

"Мы просчитываем каждую тактическую операцию, продвигаемся, закрепляемся и это призвано максимально сохранить наш личный состав. Чисто с наших взглядов, ценностей и даже чисто с военной точки зрения. Самое важное, что есть у командира - это обученные и мотивированные люди", - подытожил спикер. .