Главнокомандующий Залужный показал, как украинские артиллеристы "устроили highway to hell" россиянам
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поделился видео, как украинские артиллеристы "устроили highway to hell" российскому командному пункту
Видео Залужный опубликовал в Facebook.
"На Киевском направлении наши артиллеристы устроили highway to hell командному пункту и пункту обеспечения 35-й Армии Восточного военного округа ВС РФ", - написал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный под видео.
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