Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату

Об этом Залужный заявил в "Рандеву с Яниной Соколовой", сообщает программа в facebook.

На вопрос, хотел бы он проехаться танком по Красной площади в столице России, Залужный ответил утвердительно.

"Наверное, да. По-честному - да", - сказал Залужный.

На вопрос ведущей, с флагом и музыкой, главнокомандующий ВСУ также ответил утвердительно. Он добавил, что по Арбату тоже хотел бы проехаться.

"Но аккуратно, потому что это памятник, а то - символ", - сказал Залужный.

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