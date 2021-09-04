Главнокомандующий ВСУ заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что хотел бы проехаться танком по Красной площади и Арбату в Москве
Об этом Залужный заявил в "Рандеву с Яниной Соколовой", сообщает программа в facebook.
На вопрос, хотел бы он проехаться танком по Красной площади в столице России, Залужный ответил утвердительно.
"Наверное, да. По-честному - да", - сказал Залужный.
На вопрос ведущей, с флагом и музыкой, главнокомандующий ВСУ также ответил утвердительно. Он добавил, что по Арбату тоже хотел бы проехаться.
"Но аккуратно, потому что это памятник, а то - символ", - сказал Залужный.
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