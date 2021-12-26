Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщин берут на военный учет

Об этом Залужный сообщил в Facebook.

Он подчеркнул, что с взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.

"Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал.

Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - пояснил Залужный.

По его словам, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию.

"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.

Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию", - написал Залужный.

Напомним, 23 декабря в Вооруженных силах Украины дали объяснения о взятии женщин на военный учет.

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