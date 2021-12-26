Главнокомандующий ВСУ Залужный объяснил, зачем женщин берут на военный учет
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что постановка женщин на военный учет не будет означать их призыв в армию или обязательную мобилизацию
Об этом Залужный сообщил в Facebook.
Он подчеркнул, что с взятием на военный учет никаких изменений в жизни украинских женщин не будет.
"Вооруженные Силы будут просто знать, какие специалисты есть в стране и могут в крайнем случае приобщиться к обороне государства. Соответствующий порядок учета существовал в Украине и раньше, начиная с 1994 года, хотя почти не работал.
Это также шаг навстречу женщинам, желающим проходить военную службу в Вооруженных Силах Украины, во избежание лишних процедур при занимании должности по своей специальности", - пояснил Залужный.
По его словам, речь не идет о призыве или обязательной мобилизации женщин в армию.
"В течение следующего года все процедуры будут откалиброваны таким образом, чтобы для наших сограждан, чьи специальности в перечне для военного учета, и их работодателей процесс постановки на учет был максимально комфортным.
Мы также планируем ввести переходную норму, касающуюся сборов (обучения) военнообязанных, а именно: на обучение женщины будут убывать исключительно по желанию", - написал Залужный.
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Напомним, 23 декабря в Вооруженных силах Украины дали объяснения о взятии женщин на военный учет.
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