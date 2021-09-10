Главнокомандующий ВСУ Залужный назвал количество российских войск на украинской границе и оккупированных территориях

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный, передает Новинарня .

По его словам, действия РФ против Украины и других государств имеют целью разрушение системы международной и европейской безопасности.

"Вблизи государственной границы и на временно оккупированных территориях Украины в Крыму и г. Севастополе развернуто 46 батальонных тактических групп, 12 тактических групп, 2 ракетные бригады, 4 отряда специального назначения, а также группа катеров и группа вертолетов. Общая численность группировки на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей составляет более 37 тыс. человек ", - сказал главнокомандующий ВСУ.

Напомним, учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории и девяти полигонах России (Кирилловский, Струги красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

С 22 до 30 сентября 2021 года на всех основных военных полигонах Украины , а также в акваториях Черного и Азовского морей состоятся стратегические командно-штабные военные учения оборонного характера "Объединенные усилия-2021".

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что РФ намерена провести широкомасштабную агрессию против Украины на Донбассе