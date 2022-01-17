Главнокомандующий ВСУ Залужный: нам грозит не 100 тыс. военных РФ, а миллионное войско

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.



"Мне, как человеку военному, не нравится эта цифра в 100 тыс. Поверьте мне, что послезавтра эта цифра может составить 210 тыс., а еще через неделю – 780 тыс., – у Российской Федерации есть для этого все возможности. Давайте говорить о это прямо и открыто: мы сейчас имеем дело с армией Российской Федерации, которая на сегодняшний день насчитывает почти миллион военнослужащих", - сказал Залужный.



Он добавил, что власти следует учитывать, что украинцам противостоит государство-агрессор, у которого есть почти миллионное войско.



Главнокомандующий отметил, что уведомил об этой угрозе военное руководство НАТО. В то же время, военный комитет Альянса, по его словам, осознает эту угрозу и согласен с такими оценками.



Также Залужный заявил, что Украине не следует надеяться на военное вмешательство НАТО или помощь в виде военной техники, но НАТО заверили Украину в политической поддержке перед военной угрозой со стороны РФ.

Напомним, 23 декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный сообщил, что вдоль границы с Украиной насчитывается около 52 российских батальонно-тактических групп, также наращивание сил РФ происходит в оккупированном Крыму.