Об этом он рассказал в интервью Guildhall .

"По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины осознали, что война будет длиться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину, нет", - сказал Рупшис.

"Особенно после российской мобилизации, ведь сейчас даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут лишь при условии, что увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудованием, амунициями, вооружение и подготовленный личный состав", - добавил он.

По словам главнокомандующего армией Литвы, Россия имеет достаточное количество собственного ресурса, а также получает поддержку из Индии и Китая.

"Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", - подчеркнул генерал.

27 января стало известно, что в Литве завершила обучение группа украинских минометчиков.

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