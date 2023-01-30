Главнокомандующий ВС Литвы рассказал, что может остановить подготовку России к новому наступлению на Украину
Главнокомандующий ВС Литвы Вальдемарас Рупшис считает, что Россия готовится к новому наступлению на Украину и остановить ее может только новейшее западное вооружение
Об этом он рассказал в интервью Guildhall .
"По моим оценкам, страны НАТО, партнеры Украины осознали, что война будет длиться долго и никакой другой опции, кроме как поддержать и обеспечить Украину, нет", - сказал Рупшис.
"Особенно после российской мобилизации, ведь сейчас даже слепому видно, что они готовятся к следующей волне наступления. И остановиться или изменить замысел они, возможно, могут лишь при условии, что увидят, что Украина располагает достаточным количеством, оборудованием, амунициями, вооружение и подготовленный личный состав", - добавил он.
По словам главнокомандующего армией Литвы, Россия имеет достаточное количество собственного ресурса, а также получает поддержку из Индии и Китая.
"Мы должны иметь в виду, что у России есть все условия, чтобы обеспечить собственную армию амуницией, танками, боевыми машинами – они могут воевать, у них также достаточно авиации", - подчеркнул генерал.
- 27 января стало известно, что в Литве завершила обучение группа украинских минометчиков.
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