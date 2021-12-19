Главнокомандующий НАТО в Европе предлагает разместить войска в Болгарии и Румынии, - Der Spiegel
Верховный главнокомандующий Вооруженными силами НАТО в Европе, американский генерал Тод Уолтерс предложил Альянсу установить военное присутствие на территории Болгарии и Румынии
По его мнению, такой шаг необходим в ответ на наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной. Об этом в субботу, 18 декабря 2021, сообщила немецкая газета Der Spiegel, передает Голос Америки.
В публикации говорится, что воплощение предложений Уолтерса расширит миссию Альянса по "усилению передового присутствия", в рамках которой вооруженные силы уже развернуты в странах Балтии и на востоке Польши.
Der Spiegel не стал прямо цитировать слова генерала Уолтера. В публикации говорится, что у издания есть информация, согласно которой Уолтерс "призвал к усилению восточной границы" НАТО в Румынии и Болгарии во время видеоконференции с военачальниками стран-партнеров из Североатлантического альянса.
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При этом официально НАТО отказалось комментировать материал, опубликованный в Der Spiegel.
Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил 17 декабря, что он будет "постоянно оценивать необходимость дальнейшей корректировки позиции относительно нашего присутствия, в том числе и на юго-востоке Европы, потому что нам нужно быть уверенными, что мы всегда сможем оградить союзников от любой угрозы". .
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