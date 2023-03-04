Главного тренера сборной Украины по баскетболу отправили в отставку
Латвийца Айнарса Багатскиса уволили с должности главного тренера мужской сборной Украины по баскетболу
Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .
После завершения квалификации чемпионата мира - 2023 у Багатскиса завершился срок действия контракта с Федерацией баскетбола Украины.
Сборная Украины финишировала пятой в группе L вслед за Испанией, Италией, Грузией и Исландией, опередила только Нидерланды и не смогла пробиться в финальную часть турнира.
Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось вывести команду на чемпионат Европы – 2021, где она дошла до 1/8 финала. Всего под руководством латвийца Украина провела 24 матча, одержала 13 побед и потерпела 11 поражений.
- 11 сентября 2022 года сборная Украины проиграла Польше в 1/8 финала чемпионата Европы по баскетболу.
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