Главного тренера сборной Украины по баскетболу отправили в отставку

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины .

После завершения квалификации чемпионата мира - 2023 у Багатскиса завершился срок действия контракта с Федерацией баскетбола Украины.

Сборная Украины финишировала пятой в группе L вслед за Испанией, Италией, Грузией и Исландией, опередила только Нидерланды и не смогла пробиться в финальную часть турнира.

Айнарс Багатскис работал в должности главного тренера мужской сборной Украины три с половиной года. За это время ему удалось вывести команду на чемпионат Европы – 2021, где она дошла до 1/8 финала. Всего под руководством латвийца Украина провела 24 матча, одержала 13 побед и потерпела 11 поражений.