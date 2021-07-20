Главного инспектора Киевской таможни подозревают в нарушении оформления нефтепродуктов на 6,5 млн грн
Правоохранители подозревают главного инспектора Киевской таможни в многочисленных нарушениях оформления нефтепродуктов, нанесшие ущерб государству на 6,5 млн грн
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.
Согласно сообщению, правоохранители сообщили о подозрении главному государственному инспектору таможенного поста "Столичный" Киевской таможни Государственной таможенной службы по факту злоупотребления служебным положением.
По данным следствия, в сентябре-ноябре 2020 года должностное лицо Киевской таможни Гостаможслужбы, осуществляя контроль правильности классификации товаров внешнеэкономической деятельности, представленных к таможенному оформлению, подтверждала правомерность определения кодов, по которым они не подлежали обложению акцизным товаром. Однако, согласно нормам налогового законодательства и выводов лабораторных исследований, ввозимые нефтепродукты необходимо было классифицировать по коду, который предусматривает начисление акцизного налога.
Так, правоохранители зафиксировали 26 эпизодов противоправной деятельности, в результате которой государственный бюджет недополучил акцизного налога и НДС на общую сумму более 6,5 млн грн.
Кроме того, в июне 2021 года правоохранители сообщили о подозрении еще трем главным государственным инспекторам таможенного поста "Столичный" Киевской митици. Так, был зафиксирован 21 эпизод их противоправной деятельности, в результате которой государственный бюджет недополучил акцизного налога и налога на добавленную стоимость на общую сумму более 5 млн грн.
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