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OPINION

Главное – вернуться в реальность

10 июня, 2023 суббота
10:06
Мнение

Россияне перешли в информационную контратаку. Что об этом нужно знать

1. Ключевая военная задача россиян на летнюю кампанию - не допустить серьезной потери территории. Не потеря территории уже будет считаться победой. Собственно главный внутрироссийский нарратив прошлых 15 месяцев - "главное, чтобы не стало хуже" - теперь переносится на все военные действия.

2. В последние дни россияне сменили главного военного спикера: вместо Конашенкова сводки с фронта озвучивает лично Шойгу. Он открыто лжет, но это не имеет никакого значения: среди лжи они начинают централизованно насыщать информпространство правдивыми видео неизбежных, к сожалению, потерь и с нашей стороны. По сути, россияне сейчас начали применять тактику тысячи побед, когда малейшие их достижения будут тиражироваться, как победы уровня Сталинграда или взятия Берлина. Такую тактику они уже применяли после выхода из Херсона, когда каждый день рассказывали о продвижении на 50 метров и захвате коровников в уже давно мертвых селах. Но сейчас будут смещаться нарративы.

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Россияне сейчас начали применять тактику тысячи побед, когда малейшие их достижения будут тиражироваться, как победы уровня Сталинграда или взятия Берлина.

3. Главный нарратив этой информации - "Мы (россияне) легко уничтожаем западную технику. И это связано с большим умением россиян и, не в последнюю очередь, происходит потому, что украинцы не научились ею эффективно управлять". И этот нарратив расшивается для четырех аудиторий: российской, украинской, западной и антиамериканской.

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Для многих будет больно понять, что легкой прогулки в Крым нет и не может быть. Но возвращение в реальность и потеря завышенных ожиданий – это основа спокойного и логического взгляда

4. Что касается украинской аудитории, которая ужасно любит предательства и, к сожалению, перегрета мифами о "распределении лежаков в Ялте", эти удары могут стать достаточно болезненными, особенно на фоне уже запущенной россиянами кампании о том, что они значительно больше и выносливее. Поэтому, мне кажется, очень важно уже сейчас понимать, что российская информкампания уже началась и попытаться просто реалистично смотреть на жизнь. Да, для многих будет больно осознать, что легкой прогулки в Крым нет и не может быть. Но возвращение в реальность и потеря завышенных ожиданий – это основа спокойной и логичной точки зрения на все российские информационные провокации.

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Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.

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