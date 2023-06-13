Главное успеть до паводка: после деоккупации Херсонщины Украина через 2-3 месяца построит перемычку на Каховской ГЭС, - гендиректор Укргидроэнерго
Чтобы набрать Каховское водохранилище водой, нужно построить перемычку
Об этом сказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Еспресо".
"Сейчас мы видим приблизительную отметку не более 8 метров уровня воды Каховского водохранилища. Снижение воды замедляется. Надеемся, что уровень удержится на отметке до 6-7 метров. Если уровень воды останется на отметке 7 метров, то после первого весеннего паводка и постройки перемычки, Каховское водохранилище сможет наполниться до отметки выше 12 метров, чтобы все города, которые имели водозабор в теракт, смогли потреблять воду", - пояснил Сирота.
Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" также добавил, что построение перемычки на Каховской ГЭС возможно только после деоккупации Херсонщины.
"Но мы быстро это сделаем, через 2-3 месяца. Главное успеть построить перемычку к весеннему паводку, чтобы максимально набрать водой Каховское водохранилище", - подчеркнул Сирота.
- 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, она полностью разрушена. В результате трагедии подтопило населенные пункты Херсонской области и сам областной центр , также села и города Николаевской области. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом ГЭС, можно найти здесь .
- Гидроархеолог Максим Остапенко считает , что восстановление Каховской ГЭС навредит экологии нижнего течения Днепра.
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