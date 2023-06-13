Об этом сказал генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота в эфире телеканала "Еспресо".

"Сейчас мы видим приблизительную отметку не более 8 метров уровня воды Каховского водохранилища. Снижение воды замедляется. Надеемся, что уровень удержится на отметке до 6-7 метров. Если уровень воды останется на отметке 7 метров, то после первого весеннего паводка и постройки перемычки, Каховское водохранилище сможет наполниться до отметки выше 12 метров, чтобы все города, которые имели водозабор в теракт, смогли потреблять воду", - пояснил Сирота.

Генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" также добавил, что построение перемычки на Каховской ГЭС возможно только после деоккупации Херсонщины.

"Но мы быстро это сделаем, через 2-3 месяца. Главное успеть построить перемычку к весеннему паводку, чтобы максимально набрать водой Каховское водохранилище", - подчеркнул Сирота.