Главное – не дать себя расшатать
Практический совет потребителям информации
В ожидании широко анонсированного весеннего наступления ВСУ в информационном пространстве резко увеличилось количество тревожных и негативных новостей.
Причины разные – объективные и субъективные.
Как бы то ни было, факт является фактом.
Поэтому для нас с вами главная проблема в том, как к этому отнестись.
Предлагаю очень простой алгоритм: отнестись прагматично.
Одно из первых правил информационной гигиены — если информационные волны вас расшатывают — безразлично, будь то "ИПСО" или просто "время такое" - главное — не дать себя расшатать.
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Если тревожная информация побуждает вас к конкретным действиям, которые, по вашему мнению, могут изменить ситуацию к лучшему — действуйте.
Если вы таких действий не видите – положите эту информацию "под сукно". Или отложите в ментальную папку с надписью "мир несовершенный". И продолжайте делать свое.
Одно из первых правил информационной гигиены — если информационные волны вас расшатывают — безразлично, будь то "ИПСО" или просто "время такое" - главное — не дать себя расшатать.
Потому что если дадите – мира не станет лучше, а вам лично станет хуже.
И кто от этого выиграет, кроме разве наших врагов?
Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
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