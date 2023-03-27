В ожидании широко анонсированного весеннего наступления ВСУ в информационном пространстве резко увеличилось количество тревожных и негативных новостей.

Причины разные – объективные и субъективные.

Как бы то ни было, факт является фактом.

Поэтому для нас с вами главная проблема в том, как к этому отнестись.

Предлагаю очень простой алгоритм: отнестись прагматично.

Одно из первых правил информационной гигиены — если информационные волны вас расшатывают — безразлично, будь то "ИПСО" или просто "время такое" - главное — не дать себя расшатать.

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Если тревожная информация побуждает вас к конкретным действиям, которые, по вашему мнению, могут изменить ситуацию к лучшему — действуйте.

Если вы таких действий не видите – положите эту информацию "под сукно". Или отложите в ментальную папку с надписью "мир несовершенный". И продолжайте делать свое.

Одно из первых правил информационной гигиены — если информационные волны вас расшатывают — безразлично, будь то "ИПСО" или просто "время такое" - главное — не дать себя расшатать.

Потому что если дадите – мира не станет лучше, а вам лично станет хуже.

И кто от этого выиграет, кроме разве наших врагов?

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Об авторе. Алексей Паныч, философ, член Украинского центра Международного ПЭН-клуба, блоггер.

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