Главное – количество: израильский военный эксперт об оружии для ВСУ

Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".

"Война еще раз показывает, что на фронте важно не столько качество, как количество оружия. И что главная польза Leopard и Abrams, когда они поступят, не в качестве, не в конкретной стрельбе, не в миллиметрах пробивки. Главное – количество. Пусть даже худший танк, но, чтобы было бы больше. Война проглотит еще не такое количество. Leopard, как любой танк пробивается, горит, чудо-танков не бывает. И Challenger, и все остальное, и то же будет с Abrams, все зависит от количества, а не качества", - подчеркнул Гендельман.

По его словам, США могли бы предоставить не 30, а 300 Abrams Украине.

Если действительно 31 Abrams идет, то понятно, что в отличие от Европы, у которой действительно не так много оружия осталось, то США могли бы вытащить из кармана не 30, а 300 Abrams. И Украина нашла бы для них и танкистов, и механиков . Но США не желают, они придерживают", - подчеркнул Гендельман.

Израильский военный эксперт также добавил, если бы в ВСУ было больше оружия и техники, то украинское командование подумало о возможности большого прорыва.

"Здесь есть две смежные проблемы. Одна из них это то, что в условиях южного фронта привлечь большие механизированные силы сложно. И то, что танков немного, и это заставляет больше экономить. Если бы их было больше, возможно, украинское командование еще раз подумало бы" о возможности какого-то большого прорыва. По всем аспектам было принято решение действовать мелкими пехотными группами, а бронетехникой поддерживать. Но видим, что, где можно, хоть и мелкими подразделениями - все же бронетехнику ВСУ удастся ли Силам обороны прогрызть линии обороны, выйти на оперативное пространство, если это возможно в условиях медленного продвижения, увидим. Но в любом случае, в отношении техники, нужно еще раз подчеркнуть, что в этой войне гораздо важнее количество, чем качество", - отметил Гендельман.