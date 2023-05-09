Главное, чтобы из-за этого в государстве не наступила инфляция, — нардеп Цымбалюк о выплатах военным
Народный депутат Михаил Цымбалюк подчеркнул, что перед тем, как возвращать доплаты в 30 тыс. грн военным, следует найти эти средства в бюджете, иначе это может привести к инфляции
Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".
Он подчеркнул, что нельзя вводить доплату за счет увеличения налогов для бизнеса.
"Если мы предлагаем, как Верховная Рада, кому-то повышать, то мы должны понимать, где это брать. Раздаются идеи о повышении налогов на работающий бизнес. Лично я против такого, мы должны и так быть благодарны работающим представителям бизнеса, создают рабочие места, платят налоги и платят работникам зарплату. Очень важно, чтобы эта идея не имела обратного эффекта, когда будут повышены выплаты, а их негде будет брать, и государство может оказаться перед риском инфляции, чтобы Нацбанк не включил станок", - сказал нардеп.
Он также напомнил, что все средства, которые пойдут на выплаты, уходят из налогов, ведь Украина не может использовать для этого международную финансовую поддержку.
"Мы также должны осознавать, что все эти средства — это средства украинских налогоплательщиков. Ни копейки от наших доноров мы на эти выплаты направить не можем, потому что наши международные доноры платят ежемесячно средства, которые государство направляет на пенсии, зарплаты бюджетникам и т.д.", – говорит Цымбалюк.
- С 1 февраля 2023 года изменился порядок выплат премий военным . В соответствии с ним выплаты напрямую зависели от районов пребывания воинов, сложности и специфики выполнения боевых или специальных задач.
- Ранее президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию о возвращении всем военнослужащим премий в размере 30 тыс. грн и передал обращение премьер-министру Денису Шмыгалю.
- 10 апреля Верховная Рада проголосовала за возврат доплат в 30 тысяч гривен военным, также доплаты должны вернуть работникам ГСЧС и полицейским.
- 12 апреля в Раду внесли постановление, блокирующее закон о возвращении 30 тыс. грн выплат военным.
- Как отметил в эфире Эспрессо нардеп Федор Вениславский, выплаты всем военным по 30 тыс.грн нуждаются более триллиона гривен в год
- Народный депутат из парламентской фракции "Голос" Владимир Цабаль внес в парламент проект постановления "Об отмене решения Верховной Рады Украины от 10.04.2023 о принятии во втором чтении и в целом проекте Закона Украины о внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании правового регулирования вопросов, связанных с осуществлением мер правового режима военного положения (регистр. № 8312 от 27.12.2022)".
- Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко отметил , что парламент проголосовал бюджет и деньги заложены в бюджете на выплаты военным.
- Алексей Гончаренко, народный депутат Украины, отметил , что нужно срочно собрать заседание Верховной Рады, чтобы провалить постановление о блокировании выплат военным.
- Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины призвал не манипулировать выплатами дополнительных 30 тысяч гривен военным, вознаграждение начисляется в зависимости от пребывания
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