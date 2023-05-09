Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

Он подчеркнул, что нельзя вводить доплату за счет увеличения налогов для бизнеса.

"Если мы предлагаем, как Верховная Рада, кому-то повышать, то мы должны понимать, где это брать. Раздаются идеи о повышении налогов на работающий бизнес. Лично я против такого, мы должны и так быть благодарны работающим представителям бизнеса, создают рабочие места, платят налоги и платят работникам зарплату. Очень важно, чтобы эта идея не имела обратного эффекта, когда будут повышены выплаты, а их негде будет брать, и государство может оказаться перед риском инфляции, чтобы Нацбанк не включил станок", - сказал нардеп.

Он также напомнил, что все средства, которые пойдут на выплаты, уходят из налогов, ведь Украина не может использовать для этого международную финансовую поддержку.

"Мы также должны осознавать, что все эти средства — это средства украинских налогоплательщиков. Ни копейки от наших доноров мы на эти выплаты направить не можем, потому что наши международные доноры платят ежемесячно средства, которые государство направляет на пенсии, зарплаты бюджетникам и т.д.", – говорит Цымбалюк.