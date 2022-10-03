Об этом военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире "Еспресо".

"Путин войну проиграл не сегодня, а еще 27 февраля, когда впервые упомянул о ядерном оружии. Стало ясно, что он проиграл. Сегодня речь идет о том, чтобы Путина устранить осторожно, чтобы он не успел ничего сделать ужасного для человечества. Главное, его удержать от глобальной планетарной катастрофы, а он это может и способен сделать. Для России было бы лучше как можно быстрее расстаться с Путиным и чтобы кто-то новый там появился", - считает он.