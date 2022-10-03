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Война с Россией: хроника
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Главная задача мира – удержать Путина от глобальной катастрофы, войну он уже проиграл, – военный эксперт Бадрак

3 октября, 2022 понедельник
18:33
война с Россией

Президент РФ Владимир Путин проиграл войну в Украине 27 февраля 2022 года, когда впервые заявил о возможности ядерного удара

Об этом военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире "Еспресо".

"Путин войну проиграл не сегодня, а еще 27 февраля, когда впервые упомянул о ядерном оружии. Стало ясно, что он проиграл. Сегодня речь идет о том, чтобы Путина устранить осторожно, чтобы он не успел ничего сделать ужасного для человечества. Главное, его удержать от глобальной планетарной катастрофы, а он это может и способен сделать. Для России было бы лучше как можно быстрее расстаться с Путиным и чтобы кто-то новый там появился", - считает он.

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Мир
Владимир Путин
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