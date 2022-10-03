Главная задача мира – удержать Путина от глобальной катастрофы, войну он уже проиграл, – военный эксперт Бадрак
Президент РФ Владимир Путин проиграл войну в Украине 27 февраля 2022 года, когда впервые заявил о возможности ядерного удара
Об этом военный эксперт Валентин Бадрак заявил в эфире "Еспресо".
"Путин войну проиграл не сегодня, а еще 27 февраля, когда впервые упомянул о ядерном оружии. Стало ясно, что он проиграл. Сегодня речь идет о том, чтобы Путина устранить осторожно, чтобы он не успел ничего сделать ужасного для человечества. Главное, его удержать от глобальной планетарной катастрофы, а он это может и способен сделать. Для России было бы лучше как можно быстрее расстаться с Путиным и чтобы кто-то новый там появился", - считает он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.36
Покупка 40.36Продажа 41.36
-
EUR
Покупка 38.98Продажа 40.21
- Актуальное
- Важное