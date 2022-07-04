Главная задача Киева – создать самую мощную команду по строительству нового европейского государства, - Яценюк

Об этом бывший премьер-министр Арсений Яценюк рассказал в эфире телеканала Еспресо.

"Ни один премьер самостоятельно, даже если он супергениален, ни один президент самостоятельно не в состоянии начать процесс строительства новой Украины сам. Президент должен возглавлять большую команду. Это – команда Украины и команда украинцев. С этим объемом задач справиться – это надо иметь невероятную силу, ум, опыт, профессионализм, глубокую украинскую душу и уверенность в том, что мы это сделаем", - сказал он.

Во время премьерства он был уверен, что Украина выстоит.

"Это не моя заслуга только или моего правительства, это будет некорректно и несправедливо по отношению ко всей стране. А добровольцы, которые первые пошли защищать Украину против российской агрессии? А волонтеры, а мэры городов? А простые люди, которые делали свою работу - они не простые, потому что без этих людей мы ничего не сделаем. И когда речь идет, что кто-то во власти отстроит, никто в кабинетах ни черта не отстроит без каждого украинца", - отметил Яценюк.

По его словам, деньги нужны, но они не решают все.

"Тем более, деньги создают очень большие проблемы, если они неэффективно и непрозрачно используются. Еще одна из ключевых проблем сегодня Украины – это то, что 10 млн украинцев или без домов, или уехали. Кто конкретно руками будет восстанавливать страну, кто конкретно будет головой думать о том, как это сделать? Сейчас ключевая задача в Киеве – как создать самую мощную команду в Европе по строительству нового европейского государства, которое называется Украина", - подытожил экс-премьер.