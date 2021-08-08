Главная юрист Навального бежала в Турцию, - источники

После этого она намерена отправиться в другую страну, передает Еспресо.TV .



Первым об этом сообщил пропутинский пропагандистско-развлекательный телеканал "Рен-ТВ".



Позже - со ссылкой на свои источники - информацию подхватили государственные информагентства ТАСС и Интерфакс.



Подтверждений от самой Соболь пока нет.



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