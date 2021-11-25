Главная цель закона об олигархах – обуздать телевидение, - Загородний

Об этом заявил политтехнолог Тарас Загородний в эфире программы "Содержимо с Кристиной Яцкив" на Еспресо.TV.



Он прокомментировал заявление партии "Слуг народа" о том, что они не будут ходить по каналам "Украина" и "Украина 24".



"Когда "Слуги народа" начали кричать, что они не хотят ходить на каналы Рината Ахметова, из-за того, что там фейки, не дают говорить и так далее. Я лично видел, как в студию приходят по двое-трое "слуг", устраивают собачьи бои, перебивают, или вы просто признаете, что вам нечего сказать. А когда нечего говорить, начинают откровенно врать или "быковать". Это очень опасная тенденция для власти, потому что так себя вести - это показывает, что они совсем " летят в космос", не понимая, что происходит в стране, думая, что не они плохо управляют, а журналисты плохо пишут", - сказал Загородний.



Он добавил, что власти работают над переизбранием президента Владимира Зеленского на второй срок.



"Свидетельством об этом является закон об олигархах - главная его цель - обуздать телевидение. В первую очередь, снять Петра Порошенко с выборов, потому что он мешает на патриотическом фланге. Второе - обуздать телевидение, не дать возможность, чтобы даже средний бизнес финансировал избирательные кампании, не дать финансировать какую-либо оппозицию, которая может продвинуться. Это и господин Разумков, это и не давать проводить референдум Тимошенко по поводу земли. Я не исключаю, что они могут пойти даже на введение военного или чрезвычайного положения", - подытожил политехнолог.

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