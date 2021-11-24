"Главная цель - уступки": если бы Россия готовилась к нападению на Украину, она скрывала бы свой замысел, - политолог
Россия хочет через нагнетание ситуации у границ Украины добиться уступок для себя, в частности, чтобы газопровод "Северный поток-2" прошел сертификацию в ЕС
Об этом заявил доктор политических наук Игорь Петренко в эфире программы "Содержительно с Христовой Яцкив" на Еспресо.TV.
"Если бы действительно РФ реально готовилась к нападению, то она бы стремилась всячески скрыть свой замысел. Выглядит так, что Россия будто стремится "предупредить" (об угрозе, – ред.) именно с целью усилить
дипломатическое давление на Украину и страны Запада", – считает Петренко.
Он добавил, что аналогичная ситуация полгода назад стала одним из факторов того, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели совместный саммит.
"Россия нагнетает обстановку, делает соответствующие приготовления, которые действительно можем воспринимать как соответствующую угрозу максимально открытым образом для того, чтобы "играть мышцами", показать силу. У них уже откатана технология - создавать большую угрозу. Это не значит, что ее не может быть.Она может быть - потенциал вмешательства РФ в Украину остается с 2014 года.Сейчас они создают угрозу для того, чтобы ее обменять на уступки, которые являются главной целью.В частности, по сертификации "Северного потока-2", так же и по вопросу Ближнего Востока", - отметил Петренко.
По его мнению, Украина должна готовиться к худшему сценарию.
"Необходимо готовить наши Вооруженные силы для этого. Второе – это коммуникация и координация наших действий с западными партнерами. Ситуация отличается от той, что была полгода назад. Была более вялая реакция партнеров, на сегодняшний день мы видим более конкретные шаги", - заявил политолог.
Он назвал такими шагами публикации западных СМИ о готовности США направить в Украину новое вооружение и возможную военную миссию Великобритании.
- Напомним, 31 октября американское издание The Washington Post обнародовало информацию о том, что США и ЕС фиксируют переброску российских войск к границе с Украиной.
- Впоследствии американское издание Politico обнародовало снимки со спутника, свидетельствующие о переброске Россией войск и техники к границе Украины.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикация американского издания Politico о наращивании войск на границе с Украиной является "вбросом".
- В Офисе президента Украины заявили, что не располагают подтвержденной информацией о стягивании российских войск к границе с Украиной.
- Президент США Джо Байден отправил в Москву директора ЦРУ Билла Бернса, чтобы предупредить Кремль, что США внимательно следят за накоплением войск РФ вблизи границы Украины.
- Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что обеспокоен сообщениями о стягивании Россией войск к украинской границе.
- Издание Bloomberg со ссылкой на анализ оборонно-разведывательной фирмы Janes сообщило, что Россия перебрасывает к границе с Украиной танковые подразделения .
- Кроме того, по данным Bloomberg, чиновники США предупредили коллег из ЕС о возможном новом вторжении РФ в Украину.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс внимательно следит за обстановкой на границе РФ и Украины и готов реагировать на изменившуюся ситуацию.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан обсудили активность российских войск вблизи границы с Украиной.
- Президент Франции Эммануэль Макрон побеседовал с президентом РФ Владимиром Путиным, заявив о "сильной обеспокоенности и намерении защищать территориальную целостность Украины".
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