"Главная цель - уступки": если бы Россия готовилась к нападению на Украину, она скрывала бы свой замысел, - политолог

Об этом заявил доктор политических наук Игорь Петренко в эфире программы "Содержительно с Христовой Яцкив" на Еспресо.TV.



"Если бы действительно РФ реально готовилась к нападению, то она бы стремилась всячески скрыть свой замысел. Выглядит так, что Россия будто стремится "предупредить" (об угрозе, – ред.) именно с целью усилить

дипломатическое давление на Украину и страны Запада", – считает Петренко.



Он добавил, что аналогичная ситуация полгода назад стала одним из факторов того, что президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин провели совместный саммит.



"Россия нагнетает обстановку, делает соответствующие приготовления, которые действительно можем воспринимать как соответствующую угрозу максимально открытым образом для того, чтобы "играть мышцами", показать силу. У них уже откатана технология - создавать большую угрозу. Это не значит, что ее не может быть.Она может быть - потенциал вмешательства РФ в Украину остается с 2014 года.Сейчас они создают угрозу для того, чтобы ее обменять на уступки, которые являются главной целью.В частности, по сертификации "Северного потока-2", так же и по вопросу Ближнего Востока", - отметил Петренко.



По его мнению, Украина должна готовиться к худшему сценарию.



"Необходимо готовить наши Вооруженные силы для этого. Второе – это коммуникация и координация наших действий с западными партнерами. Ситуация отличается от той, что была полгода назад. Была более вялая реакция партнеров, на сегодняшний день мы видим более конкретные шаги", - заявил политолог.



Он назвал такими шагами публикации западных СМИ о готовности США направить в Украину новое вооружение и возможную военную миссию Великобритании.

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