Главная цель россиян при сносе кварталов Мариуполя – скрыть свои преступления, - депутат горсовета Забавин
Во многих подвалах осталось по 50-100 мариупольцев, убитых при прямом попадании снарядов РФ – оккупанты сносят их, чтобы скрыть свои преступления
Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.
"Все, что делает Россия и коллаборанты - это о заработке денег - торговля гумпомощью, выдача помощи или временного жилья", - отметил он.
По мнению Забавина, у россиян нет никакой идеологии – это все о деньгах.
"Первоочередная цель россиян при сносе домов – скрыть следы своих преступлений. Во многих подвалах осталось по 50-100 убитых мариупольцев от прямого попадания снарядов РФ. Таких случаев, к сожалению, очень много. Эта главная цель сноса кварталов – они ничего не собираются строить в большом смысле", - подытожил депутат.
- 22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не разрешали забрать вещи, сами россияне мародерили.
- 25 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.
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- 27 октября стало известно, что в Приморском районе оккупированного Мариуполя россияне сносят обстрелянные ими же дома, выгоняя жителей на улицу.
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