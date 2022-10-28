Об этом в эфире Еспресо заявил депутат Мариупольского городского совета Дмитрий Забавин.

"Все, что делает Россия и коллаборанты - это о заработке денег - торговля гумпомощью, выдача помощи или временного жилья", - отметил он.

По мнению Забавина, у россиян нет никакой идеологии – это все о деньгах.

"Первоочередная цель россиян при сносе домов – скрыть следы своих преступлений. Во многих подвалах осталось по 50-100 убитых мариупольцев от прямого попадания снарядов РФ. Таких случаев, к сожалению, очень много. Эта главная цель сноса кварталов – они ничего не собираются строить в большом смысле", - подытожил депутат.

22 июня стало известно, что в Левобережном районе Мариуполя оккупанты массово разрушают многоэтажки. Людям не разрешали забрать вещи, сами россияне мародерили.

25 июня Петр Андрющенко рассказал, что в Мариуполе россияне распространяют фейковый список домов для сноса, чтобы вернуть людей в город и использовать в качестве рабочей силы.

Впоследствии оккупанты анонсировали снос домов в Мариуполе с 1 июля.

21 августа Андрющенко рассказал, что в Мариуполе захватчики с помощью коллаборантов заселяют российских строителей в уцелевшие квартиры.

27 октября стало известно, что в Приморском районе оккупированного Мариуполя россияне сносят обстрелянные ими же дома, выгоняя жителей на улицу.

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