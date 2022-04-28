Главная цель провокаций России в Приднестровье – помешать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины, – военный аналитик Левин
Офицер армии обороны Израиля и военный аналитик Игаль Левин считает, что главная цель провокации России в непризнанном Приднестровье - воспрепятствовать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".
"История с непризнанным Приднестровьем примерно такая же, как и обстрелы и попытки наступления на Кривой Рог. Очевидно, что на Николаевском и Херсонском направлениях у россиян нет сил для того, чтобы выйти к Кривому Рогу и окружить город. Россия устраивает провокации в непризнанном Приднестровье для того, чтобы Украина там удерживала свои группировки. То есть, для того чтобы Украина не перебросила свои части и резервы в зону ООС. Именно поэтому в непризнанном Приднестровье разгоняется вся эта истерика", - пояснил Левин.
Левин также подчеркнул, что власть непризнанного Приднестровья будет делать все, чтобы Украина держала определенную часть своих войск на границе с ними.
"Сейчас там уже объявили о военных сборах, но пока не понятно, будут ли они проводить мобилизацию. То есть в непризнанном Приднестровье будут делать все, чтобы Украина держала на границе с ними часть своих войск. Группировка, которая находится в Приднестровье , сейчас никакой угрозы на стратегическом уровне для Украины не несет. То есть никакого наступления из Приднестровья не будет. Однако, несмотря на это, Украина вынуждена держать свои силы для сдерживания", - добавил Левин.
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