Главная цель провокаций России в Приднестровье – помешать переброске дополнительных группировок ВСУ на Восток Украины, – военный аналитик Левин

Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".



"История с непризнанным Приднестровьем примерно такая же, как и обстрелы и попытки наступления на Кривой Рог. Очевидно, что на Николаевском и Херсонском направлениях у россиян нет сил для того, чтобы выйти к Кривому Рогу и окружить город. Россия устраивает провокации в непризнанном Приднестровье для того, чтобы Украина там удерживала свои группировки. То есть, для того чтобы Украина не перебросила свои части и резервы в зону ООС. Именно поэтому в непризнанном Приднестровье разгоняется вся эта истерика", - пояснил Левин.



Левин также подчеркнул, что власть непризнанного Приднестровья будет делать все, чтобы Украина держала определенную часть своих войск на границе с ними.



"Сейчас там уже объявили о военных сборах, но пока не понятно, будут ли они проводить мобилизацию. То есть в непризнанном Приднестровье будут делать все, чтобы Украина держала на границе с ними часть своих войск. Группировка, которая находится в Приднестровье , сейчас никакой угрозы на стратегическом уровне для Украины не несет. То есть никакого наступления из Приднестровья не будет. Однако, несмотря на это, Украина вынуждена держать свои силы для сдерживания", - добавил Левин.

25 апреля в здании "министерства государственной безопасности" в городе Тирасполе в оккупированном РФ Приднестровье раздались взрывы – это был обстрел из гранатомета.

Главное управление украинской разведки назвало это провокацией ФСБ

В Бюро реинтеграции Молдовы отреагировали на взрывы в Тирасполе и назвали поводом для создания напряженности в Приднестровском регионе.

В так называемой Приднестровской Молдавской республике объявили "красный" уровень террористической угрозы.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что во взрывах, произошедших в непризнанном Приднестровье , виновны силы внутри региона