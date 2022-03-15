Главная цель нападения России – это уничтожить украинский народ, – Зеленский

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время онлайн выступления в парламенте Канады с участием канадских депутатов и министров, передает " Еспресо. TV ".

"Этот нападение России – это попытка уничтожить нас, украинский народ, и ничто другое, и это главная цель их. Это война против народа, именно против нашего народа. Это война, чтобы разрушить все, что делает украинцев украинцами, против нашего будущего, против нашего характера, свободы и всего того, что вы, канадцы, хорошо знаете и чувствуете, поэтому прошу вас не останавливайтесь в помощи Украине в попытках вернуть мир на нашу общую землю", - сказал Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский: мы говорим, дайте нам самолеты, а в ответ только слышим "вот-вот, уже скоро"

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