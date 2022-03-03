Главная цель агрессора - уничтожить украинские власти, но они работают, - Княжицкий

Об этом он сказал в видеообращении из Верховной Рады, обнародованном в Facebook.



"Главная цель агрессора - уничтожить украинские власти, но украинские власти работают. Украинские власти принимают те законы, которые необходимы во времена военные. Украинская власть делает все для того, чтобы страна стала свободной, чтобы страна сохранила свою независимость, чтобы все коллаборанты, негодяи и агрессоры были наказаны. Так и будет", - заявил Княжицкий.



Он отметил, что Верховная Рада работала.



"Объявили мобилизацию, приняли законы против коллаборантов и об информационной безопасности. Еще много важных и нужных сейчас законов", – написал нардеп.

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