Главная тревога в Харькове – как пережить зиму, - депутат облсовета
Россияне начали разрушать инфраструктуру, обеспечивающую отопление в Харькове
Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков.
"Главная тревога, которая сейчас присутствует в Харькове - это не только страх прилетов, разрушений и новых смертей, а то, как мы будем переживать эту зиму. Городские и областные власти отчитываются о подготовке к отопительному сезону. Россияне уже начали разрушать нашу инфраструктуру, ТЭС и провоцировать гуманитарную катастрофу", – рассказал он.
Депутат добавил, что коммунальные службы будут делать все возможное,
"Город в лице власти и городского головы уверяют харьковчан, что все возможное будет сделано для обеспечения работы критической инфраструктуры в течение зимы. Мы понимаем, что наши ремонтные и коммунальные службы будут делать все возможное, но войну никто не отменит", - подытожил Жуков.
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