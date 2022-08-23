Главная тревога в Харькове – как пережить зиму, - депутат облсовета

Об этом в эфире Эспрессо сказал депутат Харьковского областного совета Сергей Жуков.

"Главная тревога, которая сейчас присутствует в Харькове - это не только страх прилетов, разрушений и новых смертей, а то, как мы будем переживать эту зиму. Городские и областные власти отчитываются о подготовке к отопительному сезону. Россияне уже начали разрушать нашу инфраструктуру, ТЭС и провоцировать гуманитарную катастрофу", – рассказал он.

Депутат добавил, что коммунальные службы будут делать все возможное,

"Город в лице власти и городского головы уверяют харьковчан, что все возможное будет сделано для обеспечения работы критической инфраструктуры в течение зимы. Мы понимаем, что наши ремонтные и коммунальные службы будут делать все возможное, но войну никто не отменит", - подытожил Жуков.