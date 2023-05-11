Об этом сообщили в Белом Доме



В частности, отмечается, что обе стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ключевым вопросам: двусторонние отношения между США и Китаем, проблемы глобальной и региональной безопасности, война России против Украины и проблемы, связанные с каналами.

"Эта встреча была частью наших постоянных усилий по поддержанию открытого общения и ответственного управления конкуренцией", – говорится в сообщении.

В пресс-службе Белого дома также добавили, что на основе обмена информацией между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином, обе стороны договорились поддерживать ключевые стратегические каналы связи для достижения своих целей.