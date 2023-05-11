Главная тема - Украина: советник президента США по национальной безопасности встретился с советником Си Цзиньпина
11 мая советник по национальной безопасности США Джейк Салливан провел встречу с членом Политбюро Коммунистической партии Китая и директором офиса Комиссии по иностранным делам Ван И
Об этом сообщили в Белом Доме
В частности, отмечается, что обе стороны провели откровенную, содержательную и конструктивную дискуссию по ключевым вопросам: двусторонние отношения между США и Китаем, проблемы глобальной и региональной безопасности, война России против Украины и проблемы, связанные с каналами.
"Эта встреча была частью наших постоянных усилий по поддержанию открытого общения и ответственного управления конкуренцией", – говорится в сообщении.
В пресс-службе Белого дома также добавили, что на основе обмена информацией между президентом США Джо Байденом и президентом Китая Си Цзиньпином, обе стороны договорились поддерживать ключевые стратегические каналы связи для достижения своих целей.
- 8 мая Reuters написали, что Соединенные Штаты Америки и Китай заявили, что стремятся стабилизировать китайско-американские отношения после их глубокой заморозки.
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