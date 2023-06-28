Об этом информирует директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых .

Чиновница назвала дело "главным санкционным сражением".

"Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкций в виде взыскания активов к Александру Бабакову, Евгению Гинеру, Михаилу Воеводину и другим лицам, которые связаны с указанной тройкой и по сути выполняют роль номиналов", - написала директор.

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Сообщается, что в Украине россияне обладают корпоративными правами:

8 облэнерго;

6 отелей – сеть Premier Hotels & Resorts;

2 металлургических завода, в частности Днепроспецсталь в Запорожье;

2 ТЦ в Киеве – Метроград и Метрополис;

еще 31 юридическое лицо;

около 2,5 млн долларов.

Что известно о VS Energy

У группы VS Energy есть скрытые владельцы из России: имеющий криминальное прошлое Михаил Воеводин, бывший глава ФК "ЦСКА" Евгений Гинер и депутат госдумы РФ Александр Бабаков.

14 мая следователи Государственного бюро расследований при процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора проводили следственные действия по деятельности в Украине российской преступной организации "Лужники", представленной финансово-промышленной группой VS Energy.

16 ноября суд наложил арест на контрольные пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ривнеоблэнерго и Черновцыоблэнерго. Их контролирует российская организация.

Эти облэнерго объединены под вывеской компании "ВС Энерджи Интернейшнл Украина" (VS Energy). Фирма записана на граждан стран ЕС. Среди них, в частности, гражданка Германии Марина Ярославская, которую называют женой Евгения Гинера, и гражданин Латвии Валтс Вигантс, который был доверенным лицом Александра Бабакова.

Эти же трое приближенных к Кремлю граждан РФ влияют на запорожское предприятие "Днепроспецсталь" - крупный завод, специализирующийся на производстве спецстали, и сеть отелей по всей стране - "Premier Hotels & Resorts", среди которых пятизвездочные "Премьер палац" в Киеве и "Премьер отель" в Одессе.

Гостиницы и контрольный пакет акций завода, согласно данным Youcontrol, записаны на Наталию Селиванову – гражданскую жену Михаила Воеводина.

Кроме того, согласно данным НБУ, на 1 января 2022 года гражданину РФ Евгению Гиннеру принадлежало 88,9% акций Первого инвестиционного банка.

24 ноября Служба безопасности Украины проводила обыск в VS Energy, которая имеет акции 5 облэнерго, подконтрольных российской организации "Лужники".

В декабре 2022 года Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и арестовал с запретом отчуждения гостиницы в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, которыми владеет группа VS Energy.

Президент Украины Владимир Зеленский наложил санкции на VS Energy International NV и другие юридические и физические лица в мае 2023 года. В список санкций также попали родственники Гинера и Бабакова: Вадим Гинер, Ольга Бабакова (ле Брен) и Ирина Бабакова.