Главная проблема отопительного сезона в Украине – разбалансирование энергетической системы, - Рябцев

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV



“Проблема состоит в балансировке энергетической системы. Поскольку, к сожалению, безответственные политики и те, кто совсем не понимает, что такое тепловая или атомная генерация, открыли возможность для так называемых инвесторов разбалансировать энергетическую систему Украины. Сейчас в системе не хватает двух ГВт высокоманевровых мощностей и двух ГВт аккумулирующих. Даже введение одного блока на гидроаккумулирующих станциях эту проблему не решило и не решит в будущем. – объяснил Рябцев

Эксперт также отметил, что надежность объединенной энергетической системы Украины уменьшается и именно поэтому Украина вынуждена использовать перетоки электроэнергии из Беларуси.



"Вторая проблема – это привязка внутренних цен на энергоносители к внешним спекулятивным индикаторам. Украина – единственная страна в Европе, где цены на газ определяются где-то на европейском газовом хабе. Власть не заинтересована в том, чтобы изменить формулу расчета цены. Все наоборот, власть заинтересована в том, чтобы добываемые в Украине цены на газ привязаны к даже не к ценам добычи газа в других странах, они привязаны к спекулятивным котировкам. Наш газ сейчас продается бюджетным организациям по 30-50 за куб. Такого не может быть. - добавил Рябцев



По мнению Рябцева, проблема заключается не в недостатке топлива, а в недоступности топлива для большого количества потребителей. По словам эксперта, это касается и крупных предприятий, поскольку они не могут покупать газ по таким ценам.