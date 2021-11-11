Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Экономика Главная проблема отопительного сезона в Украине – разбалансирование энергетической системы, - Рябцев

Главная проблема отопительного сезона в Украине – разбалансирование энергетической системы, - Рябцев

11 ноября, 2021 четверг
15:18
Экономика Геннадий Рябцев

Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что главной проблемой на энергетическом рынке Украины является разбалансирование энергетической системы страны, а не недостаток топлива

Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV

“Проблема состоит в балансировке энергетической системы. Поскольку, к сожалению, безответственные политики и те, кто совсем не понимает, что такое тепловая или атомная генерация, открыли возможность для так называемых инвесторов разбалансировать энергетическую систему Украины. Сейчас в системе не хватает двух ГВт высокоманевровых мощностей и двух ГВт аккумулирующих. Даже введение одного блока на гидроаккумулирующих станциях эту проблему не решило и не решит в будущем. – объяснил Рябцев

Эксперт также отметил, что надежность объединенной энергетической системы Украины уменьшается и именно поэтому Украина вынуждена использовать перетоки электроэнергии из Беларуси.

"Вторая проблема – это привязка внутренних цен на энергоносители к внешним спекулятивным индикаторам. Украина – единственная страна в Европе, где цены на газ определяются где-то на европейском газовом хабе. Власть не заинтересована в том, чтобы изменить формулу расчета цены. Все наоборот, власть заинтересована в том, чтобы добываемые в Украине цены на газ привязаны к даже не к ценам добычи газа в других странах, они привязаны к спекулятивным котировкам. Наш газ сейчас продается бюджетным организациям по 30-50 за куб. Такого не может быть. - добавил Рябцев

По мнению Рябцева, проблема заключается не в недостатке топлива, а в недоступности топлива для большого количества потребителей. По словам эксперта, это касается и крупных предприятий, поскольку они не могут покупать газ по таким ценам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Комментарий с Анжеликой Сизоненко
Читайте также:
10 ноября, 2021 среда
Польша задержала на границе с Беларусью россиянина, способствовавшего миграционному нашествию
COVID-сертифікати
10 ноября, 2021 среда
Список стран ЕС, которые не будут закрывать границы для вакцинированных украинцев
Саакашвілі
9 ноября, 2021 вторник
"Меня обманули": Саакашвили написал письмо из тюремной больницы
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.03
    Покупка 26.03
    Продажа 26.26
  • EUR
    Покупка 29.81
    Продажа 30.22
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, четверг
11 ноября
16:43
Uber
Власти США обвинили Uber в дискриминации людей с инвалидностью
16:38
Смертельное ДТП в Харькове: адвокаты нашли еще пятерых очевидцев
16:28
танкер Delfi
Прокуратура взыскала $16 тыс. с судовладельца танкера Delfi за ущерб из-за загрязнения Черного моря
16:11
Изменения в законе: как теперь будут наказывать за жестокое обращение с животными
16:09
Порошенко
Порошенко: Надо немедленно развернуть войска на границе с Беларусью, потому что миграционный кризис это часть гибридной агрессии Кремля.
16:00
Ключевой европейский провайдер цифровой идентификации планирует открыть офис в Украине, - Минцифры
15:59
На границу с Беларусью перебросили 8,5 тыс. сил МВД для защиты от мигрантов
15:53
Украина не удержала победу над Северной Македонией в отборе Евро-2023
15:52
Johnson & Johnson
Названы новые побочные эффекты вакцины Johnson & Johnson: редкий тип воспаления позвоночника
15:37
Пенитенциарная служба Грузии обнародовала видео из Саакашвили в тюремной больнице: Денисова призвала ООН "отреагировать на пытки"
15:27
На въезде в Киев произошло смертельное ДТП, водителя вырезали из автомобиля
15:15
Стало известно, кто в Украине покажет следующий бой Ломаченко
15:04
Лукашенко
Лукашенко обещает перекрыть газопровод "Ямал – Европа", если Евросоюз закроет границы
14:39
Последний белый президент Южной Африки Фредерик де Клерк скончался в возрасте 85 лет
14:37
ГБР: Украина понесла 524 млн грн убытков за 3 года из-за коррупционных преступлений
14:31
Эксклюзив
Зеленский
Виталий Портников: Зеленского не пугают. Ему говорят об опасности
14:27
MasterCard Visa
АМКУ разрешил Mastercard и Visa снизить межбанковскую комиссию
14:21
Впервые в истории страны: Минобороны получило от СБУ изъятое оружие на 1 млрд грн
14:18
МИД Франции не считает РФ причастной к ситуации на белорусско-польской границе
14:09
В Одессе в день матча Украина - Болгария произошел пожар на стадионе "Черноморец"
14:00
Здоровый организм равно чистая кожа, крепкие ногти и волосы
13:58
Александр Ткаченко
Министр культуры Ткаченко подал в отставку
13:55
Андрей Шевченко
Шевченко назвал двух главных претендентов на "Золотой мяч"
13:55
газ
Газпром вернул объемы транзита газа через Украину к контрактным, - Оператор ГТС
13:30
Максим Галкин
"Провоцировал сепаратистские настроения": СБУ объяснила, почему внесла Галкина в "черный" список
13:27
Ляшко призвал не пить антибиотики для профилактики коронавируса
13:08
Под Харьковом мужчина обстрелял бригаду облэнерго
13:05
Промоутер установил дедлайн для реванша Усик - Джошуа
12:57
Зеленский
Зеленский и его партия продолжают падение, - соцопрос "Рейтинга"
12:56
США Китай
США и Китай подписали декларацию о сотрудничестве в борьбе с глобальным потеплением
12:55
НБУ обновил порядок лицензирования инкассаторов
12:45
Заболевание сетчатки глаза
12:37
Обновлено
ЕСПЧ призывает Саакашвили закончить голодовку
12:20
Людмила Денисова
Карантин: Денисова просит пересмотреть решение о "дистанционке" в школах
12:18
Легенда "Ливерпуля" Джеррард вернулся в чемпионат Англии
12:13
В Полтавской области полиция задержала преступную группу, которая "выбивала" деньги для депутата
12:06
Создали "конвейер": СБУ разоблачила группу одесских медиков на подделке COVID-сертификатов
12:05
Обновлено
Гео Лерос
Леросу вручили подозрение из-за непристойного жеста в Раде
12:02
Шевченко перед решающим матчем отбора ЧМ-2022 обратился к футболистам сборной Украины
11:51
Андрей Бабиш
В Чехии правительство Бабиша подало в отставку
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV