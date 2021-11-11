Главная проблема отопительного сезона в Украине – разбалансирование энергетической системы, - Рябцев
Эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев считает, что главной проблемой на энергетическом рынке Украины является разбалансирование энергетической системы страны, а не недостаток топлива
Такое мнение он высказал в эфире программы "Комментарий с Анжеликой Сизоненко" на Еспресо.TV
“Проблема состоит в балансировке энергетической системы. Поскольку, к сожалению, безответственные политики и те, кто совсем не понимает, что такое тепловая или атомная генерация, открыли возможность для так называемых инвесторов разбалансировать энергетическую систему Украины. Сейчас в системе не хватает двух ГВт высокоманевровых мощностей и двух ГВт аккумулирующих. Даже введение одного блока на гидроаккумулирующих станциях эту проблему не решило и не решит в будущем. – объяснил Рябцев
Эксперт также отметил, что надежность объединенной энергетической системы Украины уменьшается и именно поэтому Украина вынуждена использовать перетоки электроэнергии из Беларуси.
"Вторая проблема – это привязка внутренних цен на энергоносители к внешним спекулятивным индикаторам. Украина – единственная страна в Европе, где цены на газ определяются где-то на европейском газовом хабе. Власть не заинтересована в том, чтобы изменить формулу расчета цены. Все наоборот, власть заинтересована в том, чтобы добываемые в Украине цены на газ привязаны к даже не к ценам добычи газа в других странах, они привязаны к спекулятивным котировкам. Наш газ сейчас продается бюджетным организациям по 30-50 за куб. Такого не может быть. - добавил Рябцев
По мнению Рябцева, проблема заключается не в недостатке топлива, а в недоступности топлива для большого количества потребителей. По словам эксперта, это касается и крупных предприятий, поскольку они не могут покупать газ по таким ценам.
- Напомним, 6 ноября министерство энергетики Беларуси заявило, что возобновило экспорт электроэнергии в Украину.
- 26 октября Кабмин обязал поставщика последней надежды (ППН) компанию НАК "Нафтогаз Украины" с 1 октября по 30 ноября поставлять газ бытовым потребителям по цене не выше 7,96 грн/куб.м с учетом налога на добавленную стоимость ( НДС).
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