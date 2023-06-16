Об этом в эфире Еспресо заявил бывший министр охраны окружающей среды и ядерной безопасности Украины Юрий Костенко.

"Вода в пруд-охладитель ЗАЭС подавалась из Каховского водохранилища. На территории станции также есть система резервного питания - артезианские скважины. Насколько она действенна, думаю, никто давно не проверял. Говорить, что она может обеспечивать водоснабжение вместо пруда - это очень смелые заявления. Есть еще рукава, которые могут добраться и до Каховского водохранилища и насосы, которые могут производить аварийное водоснабжение", - сказал он.

По мнению Костенко, главная проблема в том, что в случае подрыва насосов ни один пруд-охладитель не поможет и никакие скважины тоже.

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"Будет повторяться фукусимский сценарий - после цунами были затоплены все насосы, которые осуществляли поставку воды и в реакторную установку, и в систему отработанного ядерного топлива. Затем начались взрывы. Тоже самое можно говорить о системах охлаждения отработанного топлива – может произойти аналогичная ситуация как при Киштимской аварии с огромными выбросами радиоактивов. Вот это проблема, о которой в первую очередь должны говорить чиновники и президент", - добавил экс-министр.

Он добавил, что государство должно обращаться к международному сообществу, партнерам и требовать действий.

"Когда Путин начал угрожать ядерной боеголовкой Украине, то были по неформальным или формальным каналам доведены до него последствия этого. То же самое должны сказать должностные лица этих стран, что может получить Путин, если он запустит тяжелую ядерную аварию с непредсказуемыми последствиями. Это предупреждение и может сработать ", - подытожил Костенко.