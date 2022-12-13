"Главная проблема – это люди": В Нацполиции рассказали, почему правоохранителям будет сложно работать на деоккупированном Донбассе
После освобождения Донбасса основной проблемой будут оставаться люди, которые за последние 8,5 лет прожили под оккупацией и забыли, что такое Украина
Об этом начальник Нацполиции Игорь Клименко рассказал в интервью РБК-Украина .
"Дети пошли уже во второй класс (на оккупированных территориях, – ред.). Родившиеся в 2014-15 годах. Люди отравлены пропагандой России. Большие территории, которые уже 8,5 лет не слышали украинской, в которых воспитывалась и пропагандировалась ненависть ко всему украинскому, к Украине. Поэтому главная проблема – это люди", - пояснил он.
По мнению Клименко, после деоккупации региона ВСУ многие захотят уехать в Россию.
"Перед нами всеми будет стоять задача показать гражданам, не участвовавшим в незаконных вооруженных формированиях, что наша власть законна, настоящая и действительно лучше. И главное, что это территория нашего государства – не Российской Федерации, не какого-то "союзного государства", а именно Украины. Поэтому, я думаю, что многие проживающие там, видимо, пойдут искать "русский мир" на территории Российской Федерации", - высказался начальник Нацполиции.
- Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли летом говорил, что Донбасс еще не потерян для Украины .
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