Главная причина войны - имперское мышление российской элиты, не допускающей существование Украины, - Парубий

Такое мнение политик высказал на Киевском Форуме безопасности, передает Еспресо.TV.



"Для того чтобы говорить о безопасности Украины и ее территориальной целостности, нужно четко понять причины этой войны. Потому что для некоторых, а в частности для президента Владимира Зеленского, российская агрессия и война являются каким-то недоразумением и его нужно быстро решить. На самом деле война против Украины продолжается десятилетиями и главной ее причиной является имперское мышление российской политической элиты, не допускающей существование независимого государства Украины. В их представлении Российская империя невозможна без Украины", - пояснил Парубий.



Он добавил, что, как и сто лет назад, Россия пытается уничтожить украинскую государственность и право на самостоятельность. Парубий также отметил, что Акт провозглашения независимости Украины стал актом агрессии против Кремля в осознании российских политиков.



"Имперское мышление российской политической элиты не меняется уже веками. Так они мыслили в Российской империи и СССР, так они мыслят и в Российской Федерации. Путин, назвав распад СССР величайшей трагедией XX века, дал ответ на все вопросы. Поскольку он хочет восстановить геополитическое влияние и территории , которые имели СССР. Поэтому нужно четко осознавать, что Путин не признает даже права на существование украинской государственности. Более того, он не признает наше право как нации называться украинцами", - сказал он.



По мнению политика, заявления Путина об одном народе исключают любое право на существование украинцев. Парубий отметил, что начало военной агрессии России против Украины в 2014 году и продолжение давления на Украину до сих пор дает четкое осознание того, что с диктатором Российской Федерации Путиным невозможно договориться.





Напомним, 1 декабря 2021 года проходит Киевский форум безопасности - главный международный форум Украины по проблемам войны и мира, национальной и международной безопасности.

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