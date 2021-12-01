Главная причина войны - имперское мышление российской элиты, не допускающей существование Украины, - Парубий
Глава Верховной Рады Украины (2016-2019 гг.) Андрей Парубий считает, что главной причиной военной агрессии РФ против Украины является имперское мышление российской политической элиты, не допускающей существование украинской государственности
Такое мнение политик высказал на Киевском Форуме безопасности, передает Еспресо.TV.
"Для того чтобы говорить о безопасности Украины и ее территориальной целостности, нужно четко понять причины этой войны. Потому что для некоторых, а в частности для президента Владимира Зеленского, российская агрессия и война являются каким-то недоразумением и его нужно быстро решить. На самом деле война против Украины продолжается десятилетиями и главной ее причиной является имперское мышление российской политической элиты, не допускающей существование независимого государства Украины. В их представлении Российская империя невозможна без Украины", - пояснил Парубий.
Он добавил, что, как и сто лет назад, Россия пытается уничтожить украинскую государственность и право на самостоятельность. Парубий также отметил, что Акт провозглашения независимости Украины стал актом агрессии против Кремля в осознании российских политиков.
"Имперское мышление российской политической элиты не меняется уже веками. Так они мыслили в Российской империи и СССР, так они мыслят и в Российской Федерации. Путин, назвав распад СССР величайшей трагедией XX века, дал ответ на все вопросы. Поскольку он хочет восстановить геополитическое влияние и территории , которые имели СССР. Поэтому нужно четко осознавать, что Путин не признает даже права на существование украинской государственности. Более того, он не признает наше право как нации называться украинцами", - сказал он.
По мнению политика, заявления Путина об одном народе исключают любое право на существование украинцев. Парубий отметил, что начало военной агрессии России против Украины в 2014 году и продолжение давления на Украину до сих пор дает четкое осознание того, что с диктатором Российской Федерации Путиным невозможно договориться.
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