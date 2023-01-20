Главная причина мирового кризиса – Путин и россия, - Яценюк на международной конференции

Среди около 10 тысяч участников из 30 стран мира, в частности представители KPMG, Enel, Morgan Stanley, Tata, президенты компаний, руководители корпораций, учредители организаций, экономисты, эксперты в области энергетики, устойчивого развития, аналитики, исследователи.

Яценюк подчеркнул, что мир ныне предстал перед рядом крупных вызовов, первым из которых является развязанная Путиным война: "Мы боремся и с вызовами инфляции, высоких процентных ставок, изоляционизма, мы боремся с энергетическим кризисом, старением населения, изменениями климата".

Но главная причина такого серьезного кризиса, который происходит сейчас в мире, – это Путин и россия, подчеркнул он.

Арсений Яценюк обратился к участникам конференции с перечнем шагов, которые не следует делать, а также которые следует делать для преодоления этих вызовов.

В первую очередь, он обратился к представителям бизнеса с призывом не покупать российский газ: "Вся Европа была чрезвычайно зависима от российского газа, ведь Россия использовала как оружие все, в частности энергетику. Весь ЕС оказался в заложниках чрезвычайно агрессивной российской политики. Поэтому номер один - не покупайте российский газ" .

Он призвал так же не покупать российскую нефть, напомнив, что в рамках санкций Группой семи введен ценовой предел для ведущих бизнес, к примеру, в Индии или Китае: "Советую покупать российский "Уралс" не более чем за 30 долларов за баррель. Это выгодно для вас и так же лучший путь уменьшить российский военный бюджет".

"Призываю не избегать и не обходить санкции, введенные свободным миром против России. Не продавайте никаких товаров, которые помогают России вести войну против свободного мира", - подчеркнул он.

"Не инвестируйте в Россию. Делайте все возможное, чтобы как можно скорее покинуть Россию в случае, если у вас есть активы в РФ. Лучше просчитать убытки, чем финансировать убийства невиновных людей в центре Европы", - подчеркнул глава КБФ.

Арсений Яценюк отметил важность инвестировать в "зеленую" энергетику и новые типы энергоресурсов. Он напомнил, что был категорическим противником "Северного потока -2" и как первый премьер-министр военного времени Украины "объяснял ряду государств, в частности Германии, что это неправильный путь, по которому они ведут свои страны": "В конце концов это подтвердилось. По моему убеждению, будущее за возобновляемой и атомной энергией. Под атомной энергетикой я имею в виду хорошо обезопасенные АЭС. США уже показали невероятный прогресс в разработке новых атомных реакторов для мира. И мы убеждены, что за этим будущее".

Глава КБФ также подчеркнул, что демократия – это единственный путь для конкурентной и сильной экономики, для инвестиций в инновации: "Демократия – лучший предохранитель против тирании и коррупции. Это основа устойчивого будущего мира".

С борьбой за демократию, отметил он, также связана борьба с популизмом.

"Вам нужна стойкость и смелость. Только те, кто знают, чего нужно достичь, и верят в это, только те, кто обладают стойкостью и смелостью, - достигнут наилучших результатов", - сказал Арсений Яценюк.

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