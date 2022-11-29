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Главная новогодняя елка в Киеве будет "максимально энергоответственной", - Yasno

29 ноября, 2022 вторник
06:07
Общество

В Киеве установят главную новогоднюю елку страны, однако она будет без иллюминаций и гирлянд

Об этом сообщил гендиректор энергоснабжающей компании Yasno Сергей Коваленко.

"Коллеги приветствовали решение городских властей в этом году сэкономить электроэнергию и ставить елку без иллюминации и гирлянд. И чтобы показать всем, сколько именно экономится электроэнергии благодаря отказу от иллюминации - мы решили сделать инфографику. Но контекст считали иначе. Где вышли откровенно извращенные публикации", - заметил он.

Как известно, 28 ноября компания сделала публикацию с инфографикой о "цене" елок предыдущих лет. Благодаря этому люди могут понять, какую нагрузку на энергосистему создает главная елка страны.

По данным Yasno, главная елка, сияющая в течение 25 дней, за один день потребляет 5,96 МВт электроэнергии. Такой объем потребления электричества повышает на 2% уже имеющийся дефицит электроэнергии в Киеве. Также отмечается, что такое количество электроэнергии за час потребляют 1 192 квартиры, или 12 многоэтажек. Это стало распространяться изданиями и телеграмм-каналами.

Впоследствии компания удалила подобную публикацию и написала в фейсбуке: "Спасибо за ваши комментарии и коррективы под инфографикой о "цене" новогодней елки. Мы так спешили сделать для вас актуальную инфографику, что допустили ошибку. Чтобы больше никого не вводить в заблуждение, мы удалили сообщение. Извиняемся за неточности".

По словам Коваленко, сейчас нет времени реагировать и исправлять публикации, поскольку основная цель энергетиков круглосуточно "не дать врагу достичь главной цели".

"Новогодняя елка будет и будет максимально энергоответственной, но все равно праздничной для всех нас", - добавил он.

  • Ранее мэр Киева Виталий Кличко рассказал, как будут работать в этом году новогодние локации и заявил, что главную елку страны таки установят за деньги частного бизнеса.

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