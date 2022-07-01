Главная мотивация российской армии – это трофеи, – глава Совета резервистов сухопутных войск ВСУ Тимочко

Об этом сказал в эфире Эспрессо глава Совета резервистов командования сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

"Их задача, когда они пришли - мотивация какая? Освобождение Украины, но они не понимали, что это такое априори. Даже не бабло, трофей. Это армия оккупантов, которая шла брать трофей. И вот собственно эта ситуация, когда возникла ситуация трофеев - если они шли в наступление, захватывали новые территории и всегда имели источник постоянного ограбления, а когда их остановили - началось "грабь награбленное" и последовал конфликт", - отметил он.

По словам Тимочко, этот конфликт происходит не только между бурятами и кадыровцами, а между офицерами и подразделениями.

"Мы видели, как они часть техники сняли, перебросили в Беларусь, чтобы перевозить награбленное домой. Мы знаем, сколько конфликтов было между бойцами и командирами, потому что снимали технику логистическую. Это продемонстрировало, что их армия вопреки всему, несмотря на страх перед старшим командиром - на самом деле желание легкой наживы победило", - подытожил офицер.