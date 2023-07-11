Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Эспрессо.

"Огневой контроль Бахмута - это следующий шаг к освобождению нашего города. С военной точки зрения очень показательно, как это происходит. Со стороны вагнеровцев и российских войск - это были мясные штурмы, положили десятки тысяч извергов там", - сказал он.

Романенко добавил, что ВСУ совершают асимметричные действия.

"Мы не лезем в лоб, мы обходим флангами, на высотах располагаем свои ударные средства и уничтожаем противника в пунктах обороны по городу. Они уже отодвинулись к реке Бахмутки - там их главная оборона. Также по городу есть еще некоторые очаги, которые мы уничтожаем огнем. наших средств поражения. То, что россияне пытались из Соледара и Бахмута сделать Сталинград-2 - это не удастся во всех смыслах и подходах и это произойдет в ближайшее время", - подытожил военный.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Украинские военные 7 июля добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны.