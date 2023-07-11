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Главная линия оборона россиян в Бахмуте лежит по реке, - генерал Романенко

11 июля, 2023 вторник
10:50
Война с Россией

Огневой контроль Бахмута – это следующий шаг к освобождению города. Россияне отодвинулись к реке Бахмутки – там их главная оборона. Также по городу есть еще некоторые очаги обороны

Об этом рассказал бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в эфире Эспрессо.

"Огневой контроль Бахмута - это следующий шаг к освобождению нашего города. С военной точки зрения очень показательно, как это происходит. Со стороны вагнеровцев и российских войск - это были мясные штурмы, положили десятки тысяч извергов там", - сказал он.

Романенко добавил, что ВСУ совершают асимметричные действия.

"Мы не лезем в лоб, мы обходим флангами, на высотах располагаем свои ударные средства и уничтожаем противника в пунктах обороны по городу. Они уже отодвинулись к реке Бахмутки - там их главная оборона. Также по городу есть еще некоторые очаги, которые мы уничтожаем огнем. наших средств поражения. То, что россияне пытались из Соледара и Бахмута сделать Сталинград-2 - это не удастся во всех смыслах и подходах и это произойдет в ближайшее время", - подытожил военный.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Утром 3 июля Анна Маляр сообщила , что за прошедшую неделю украинские военные уволили около 38 кв. км территорий.

4 июля сообщалось, что украинские военные продвигаются на южном фланге вокруг Бахмута Донецкой области и на юге.

В течение 6 июля ВСУ продвигались и закреплялись на позициях по трем направлениям - Бахмутскому, Мелитопольскому и Бердянскому, а на Купянском продолжили держать оборону.

7 июля заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что Силы обороны продвигаются на флангах Бахмута и перемалывают врага на юге – соотношение потерь в армии РФ больше в пять раз.

Украинские военные 7 июля добились тактически значительных успехов в районе Бахмута. В то же время продолжили контрнаступление по меньшей мере на трех других направлениях фронта.

10 июля командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что Бахмут находится под огневым контролем украинских Сил обороны.

военные силы Украины
Донетчина
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