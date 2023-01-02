Главе центробанка РФ сообщили о подозрении в организации открытия отделений "банка" на временно оккупированных территориях Украины
Глава центрального банка РФ получила подозрение в организации открытия отделений "банка" на временно оккупированной территории Украины
Об этом информирует Офис генпрокурора .
"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении главе Центрального банка РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК)", - пишет пресс-служба.
Следствие установило, что подозреваемая с апреля 2014 года и во время полномасштабного вторжения России в Украину организовала открытие отделений центрального банка РФ на территории Крыма, Севастополя, а также Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
Злоумышленница согласилась на деятельность государственных российских банков, что привело к внедрению обращения рубля на временно оккупированной территории Украины для поддержки военной оккупации.
Продолжается досудебное расследование.
- Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.
- 13 декабря 2022 года СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета.
- Также "избраннику" фейкового народного совета "ЛНР" сообщили о подозрении за агитацию украинцев и пропаганде российского "референдума" о присоединении Луганщины к стране-спонсору терроризма.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.01
Покупка 40.01Продажа 40.82
-
EUR
Покупка 41.66Продажа 42.75
- Актуальное
- Важное