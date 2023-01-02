Об этом информирует Офис генпрокурора .

"При процессуальном руководстве прокуроров Офиса генерального прокурора сообщено о подозрении главе Центрального банка РФ по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК)", - пишет пресс-служба.

Следствие установило, что подозреваемая с апреля 2014 года и во время полномасштабного вторжения России в Украину организовала открытие отделений центрального банка РФ на территории Крыма, Севастополя, а также Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Злоумышленница согласилась на деятельность государственных российских банков, что привело к внедрению обращения рубля на временно оккупированной территории Украины для поддержки военной оккупации.

Продолжается досудебное расследование.

Госдума России проголосовала за принятие в состав РФ оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей. Позже соответствующие "документы" были подписаны Путиным.

13 декабря 2022 года СБУ идентифицировала коллаборанток, которые инициировали и организовали "референдум" в Луганской области. В их числе представительница "ЛНР" на переговорах в Минске и псевдодепутатки оккупационного совета.

Также "избраннику" фейкового народного совета "ЛНР" сообщили о подозрении за агитацию украинцев и пропаганде российского "референдума" о присоединении Луганщины к стране-спонсору терроризма.