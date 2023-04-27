Главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, объявили подозрение
СБУ объявила подозрение главе Полтавского райсуда, которая сливала ФСБ данные об азовцах, и подстрекала других работников учреждения к сотрудничеству с россиянами
Об этом пишет СБУ .
Отмечается, что на ФСБ чиновница вышла сама еще в начале полномасштабного вторжения РФ. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.
После захвата города женщина осталась на оккупированной части Запорожской области.
В конце марта 2022 она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша. С этой "наводкой" захватчики пытались обнаружить местонахождение украинских военных.
Также коллаборантка призвала других работников суда к сотрудничеству с оккупантами, а в случае отказа "сдавала" людей в российские карательные органы.
Летом 2022 изменница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд. Здесь ее и задержали правоохранители.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения – содержании под стражей.
- Правоохранители задержали российского информатора, который через запрещенную соцсети передавал деэнеровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
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