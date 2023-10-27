Главе Нацслужбы здоровья Гусь объявили подозрение в служебной халатности, что привело к убыткам в 2 млн грн. В НСЗУ отреагировали
Прокуратура в пятницу, 27 октября, сообщила главе Национальной службы здоровья Украины Наталии Гусак о подозрении в служебной халатности, которая привела к растрате 2 млн грн бюджетных средств: в НСЗУ заявили, что расценивают это как давление
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным следствия, в апреле 2022 г. одно из специализированных государственных предприятий администрировало центральную базу данных электронной системы здравоохранения по заказу Нацслужбы здоровья Украины (НСЗУ).
С ноября 2021 года главой НСЗУ является Наталья Гусак.
После выполнения этих работ госпредприятие составило акт сдачи-приемки услуг, в который были включены все работы и услуги согласно договору и сведения об определенном объеме фактически не выполнявшихся работ.
Руководитель НСЗУ не проверила фактически выполненные работы и не приняла меры по уменьшению общей суммы договора, в результате чего излишне израсходованы бюджетные средства в сумме более 2 млн грн на оплату услуг, которые не предоставлялись.
Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигурантки, где обнаружили и изъяли документы и другие доказательства.
Генпрокуратура сообщила о подозрении главе НСЗУ в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины). В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
Фото: https://gp.gov.ua/
В Нацслужбе здоровье отреагировали
В Национальной службе здоровья Украины обнародовали официальное заявление о проведении обысков.
"Мы расцениваем обыски как давление на НСЗУ, с целью блокировать работу Службы. Ведь именно в день обыска начались внеплановые мониторинговые визиты в первые медучреждения, согласно обновленной процедуре, утвержденной недавно правительством", - говорится в сообщении.
В НСЗУ заявили, что они "ежегодно постоянно сталкиваются с проверками и обысками со стороны контролирующих и правоохранительных органов на протяжении последних пяти лет. Там отметили, что сотрудничают с правоохранителями и содействуют их работе. Однако, пока продолжается следствие, не имеют права разглашать детали.
На обыски и объявление подозрения отреагировала и глава НСЗУ Наталья Гусак.
"Главными принципами моей работы в НСЗУ всегда были и остаются прозрачность и подотчетность. Однако за то время, что я возглавляю НСЗУ, постоянно сталкиваюсь с проверками со стороны контролирующих и правоохранительных органов. Буду откровенной: часто - безосновательных и инициированных теми, кому НСЗУ "мешает", - написала она в facebook.
Гусак подчеркнула, что она заинтересована в обеспечении честности и объективности процесса, поэтому она и ее коллеги будут сотрудничать со следствием.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины, лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- НАБУ и САП 25 октября 2023 года сообщили пяти лицам о подозрении в нанесении почти 100 млн грн убытков ГП "НАЭК "Энергоатом".
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