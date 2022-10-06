Главе НБУ Шевченко сообщили о подозрении
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком", которое привело к убыткам в сумме более 206 млн гривен
Об этом сообщает пресс-служба САП.
В ходе расследования правоохранители установили, что руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах банковского обслуживания, использовали ее для хищения денежных средств.
В ведомстве добавили, что для этого должностные лица банка обеспечили заключение фиктивных договоров с физическими и юридическими лицами, которые якобы являясь "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов. За такие "услуги" банк ежемесячно незаконно выплачивал этим лицам денежное вознаграждение.
Следствием установило, что в течение 2014-2019 годов по этой схеме 52 фиктивным агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен.
В указанном деле о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых действующий Глава НБУ Кирилл Шевченко, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.
"Факты изложенные в сообщении о подозрении не касаются периода пребывания действующего главы Нацбанка в должности и исполнения им полномочий руководителя центрального банка Украины", – говорится в сообщении.
- Во вторник, 4 октября, глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко сообщил, что уходит в отставку, объяснив такое решение проблемами со здоровьем.
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление об отставке Кирилла Шевченко с должности главы Национального банка Украины.
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