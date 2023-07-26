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Главе Госсудебной администрации Сальникову сообщили о подозрении во взяточничестве

26 июля, 2023 среда
19:46
Криминал

Главе Государственной судебной администрации Алексею Сальникову объявлено подозрение в подстрекательстве Верховного Суда ко взятке за вынесение решения в пользу предприятия

Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро .

"НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации, разоблаченному на подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия", - говорится в заявлении.

По данным следствия, Сальников 5 марта 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долларов. Из них 5 тысяч он должен был передать судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу этого предприятия. Еще 2 тыс. долларов он оставил бы себе за посреднические услуги.

Также глава ДСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда. В частности, он хотел привлечь к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако после разоблачения последнего на получении взятки поведение Сальникова резко изменилось: он начал уклоняться и не хотел возвращать полученные им деньги.

Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • Вечером 15 мая НАБУ и САП разоблачили схему получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда Украины. На следующий день по делу о коррупции в Верховном Суде Украины был задержан глава суда Всеволод Князев и еще один человек. Тогда же Верховный Суд Украины выразил недоверие Князеву, а затем НАБУ и САП объявили ему подозрение в получении неправомерной выгоды.
  • Во время заседания 17 мая Высший антикоррупционный суд Украины не удовлетворил жалобу по поводу задержания и содержания под стражей бывшего председателя Верховного Суда Всеволода Князева. Впоследствии Высший совет правосудия разрешил содержание под стражей экс-председателя Верховного Суда Князева, САП ходатайствует об аресте с залогом. 31 мая ВАКС отклонил апелляционную жалобу по изменению меры пресечения Князеву.
  • 24 июля главу Государственной судебной администрации Алексея Сальникова разоблачили на подстрекательстве судей Верховного Суда к получению взятки за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия
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