Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро .

"НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Государственной судебной администрации, разоблаченному на подстрекательстве к передаче неправомерной выгоды судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу коммерческого предприятия", - говорится в заявлении.

По данным следствия, Сальников 5 марта 2023 года получил от представителя коммерческого предприятия 7,5 тыс. долларов. Из них 5 тысяч он должен был передать судьям Верховного Суда за вынесение решения в пользу этого предприятия. Еще 2 тыс. долларов он оставил бы себе за посреднические услуги.

Также глава ДСА обещал помочь в вынесении решения судьями Верховного Суда. В частности, он хотел привлечь к этому его бывшего председателя Всеволода Князева. Однако после разоблачения последнего на получении взятки поведение Сальникова резко изменилось: он начал уклоняться и не хотел возвращать полученные им деньги.

Предостережение. Согласно части 1 статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.