Главе Евросовета Мишелю пришлось прятаться от российского авиаудара в бомбоубежище, - Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.

"Официальная часть нашей встречи была сегодня прервана воздушным налетом и ракетами, выпущенными агрессором вблизи Одессы. Использовали каждую минуту в бомбоубежище для координации совместных действий: как остановить Россию и отстроить Украину. Благодарен за визит настоящего друга Украины", - написал он.

Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая посетил город Одессу, а также провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.