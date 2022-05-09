Главе Евросовета Мишелю пришлось прятаться от российского авиаудара в бомбоубежище, - Шмыгаль
Во время визита в Одессу глава Европейского совета Шарль Мишель прятался в бомбоубежище из-за воздушной тревоги.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Twitter.
"Официальная часть нашей встречи была сегодня прервана воздушным налетом и ракетами, выпущенными агрессором вблизи Одессы. Использовали каждую минуту в бомбоубежище для координации совместных действий: как остановить Россию и отстроить Украину. Благодарен за визит настоящего друга Украины", - написал он.
- Президент Европейского совета Шарль Мишель 9 мая посетил город Одессу, а также провел встречу с премьер-министром Денисом Шмыгалем.
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