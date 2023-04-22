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Главаря одной из группировок ИГИЛ задержали в Грузии

22 апреля, 2023 суббота
13:43
Мир

Служба государственной безопасности Грузии задержала главаря одной из группировок террористической организации "Исламское государство" Малхаза Паксашвили

Об этом информирует Грузия Online.

Служба госбезопасности, Генеральная прокуратура и МВД Грузии в рамках совместного расследования собрали доказательства, с помощью которых удалось установить причастность Паксашвили к ИГИЛ. Так в 2013 году он выехал из Грузии в Сирию и присоединился к террористической группировке "Исламское государство".

В период с 2013-го по 2015 год мужчина участвовал в боевых действиях и нападениях в составе ИГИЛ. Также, по информации Службы госбезопасности, Паксашвили имел тесные связи с командирами высокого звена ИГИЛ. В одной из группировок террористической организации он занимал должность так называемого наиба, то есть помощника начальника.

Мужчине выдвинули подозрение по статье 328 УК Грузии. Она предполагает членство в террористической организации иностранного государства и содействие террористической деятельности. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 17 лет.

  • Четверо боевиков "Исламского государства" (ИГИЛ) были убиты 17 марта во время операции в западной провинции Ирака Анбар.
  • 4 апреля военные Соединенных Штатов заявили, что один из главарей террористической группировки "Исламское государство" Халид Эйдд Ахмад аль-Джабури был ликвидирован при ударе по Сирии.
  • 17 апреля в Сирии вооруженные люди напали на сборщиков трюфелей и пастухов - погибли по меньшей мере 30 человек. В преступлении подозревают боевиков "Исламского государства".
Грузия
ИГИЛ
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