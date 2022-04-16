Главаря боевиков "ДНР" Басурина забрало ФСБ. Говорил излишне о химическом оружии, - ГУР
В оккупированном Донецке сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали неофициального спикера "министерства обороны" террористической организации "ДНР" Эдуарда Басурина, называющего себя "полковником"
Об этом сегодня, 16 апреля 2022 года, сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Еспресо.TV.
"Установлено, что после общения с сотрудниками ФСБ в неизвестном направлении вывезен Эдуард Басурин, "заместитель командующего" корпуса "минобороны ДНР", - отмечает украинская военная разведка.
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Расправу над ним связывают с "неосторожным заявлением, раскрывшим планы РФ применить химическое оружие против украинских защитников Мариуполя".
- Напомним, рашистские СМИ распространили заявление Басурина, что штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе нет смысла. Мол, целесообразно перекрыть все выходы и ударить химическим оружием .
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