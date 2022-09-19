Главари "ЛДНР" пытаются ускорить референдумы о присоединении к России
Общественная палата "ЛДНР" просит главаря Дениса Пушилина немедленно провести "референдум" по вхождению в состав России
Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.
"Глава" "палаты" Алексей Кофман заявил о желании участников "ДНР" видеть между "республикой" и Украиной границу России.
"Прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и "Народный совет ДНР" принять соответствующее "историческое" решение о немедленном проведении референдума", - сказал он.
В свою очередь главарь "ДНР" провел беседу с "главой" "ЛНР" Леонидом Пасечником о "синхронизации" усилий руководства псевдореспублик для ускорения "референдумов".
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