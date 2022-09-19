Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

"Глава" "палаты" Алексей Кофман заявил о желании участников "ДНР" видеть между "республикой" и Украиной границу России.

"Прошу главу республики Дениса Владимировича Пушилина и "Народный совет ДНР" принять соответствующее "историческое" решение о немедленном проведении референдума", - сказал он.

В свою очередь главарь "ДНР" провел беседу с "главой" "ЛНР" Леонидом Пасечником о "синхронизации" усилий руководства псевдореспублик для ускорения "референдумов".

15 сентября в эфире Эспрессо эксперт по информационной безопасности Сергей Жуков заявил , что в кремле представленя не имеют, что делать с оккупированными территориями Украины.

1 сентября стало известно, что российские власти отложили на неопределенный срок проведение референдумов о "присоединении к России" самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР"

Ранее российская партия власти "Единая Россия" предложила провести 4 ноября "референдум" по присоединению к РФ оккупированных территорий Украины.

8 сентября было известно, что на территории Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, в ходе подготовки к "референдумам" , оккупанты требуют у выехавших людей вернуться до 1 октября, иначе "национализируют" жилье.