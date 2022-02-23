Главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии

Об этом говорится в обнародованных ТАСС обращениях террористов.



При этом террористы обвинили Украину в обстрелах критической инфраструктуры жизнеобеспечения, жилых районов, школ, больниц и водопровода, а также возложили на Украину ответственность за массовый выезд людей из ОРДЛО.



"Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима", - говорится в обращении Пушилина.



"Прошу вас оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - обратился к Путину Пасечник.











