Главари "ЛДНР" Пасечник и Пушилин обратились к Путину с просьбой о военной помощи, обвинив Украину в агрессии
Главари террористических организаций "ЛДНР" Леонид Пасечник и Денис Пушилин обратились к главе РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи в боевых действиях против украинских военных
Об этом говорится в обнародованных ТАСС обращениях террористов.
При этом террористы обвинили Украину в обстрелах критической инфраструктуры жизнеобеспечения, жилых районов, школ, больниц и водопровода, а также возложили на Украину ответственность за массовый выезд людей из ОРДЛО.
"Прошу оказать помощь в отражении военной агрессии украинского режима", - говорится в обращении Пушилина.
"Прошу вас оказать помощь в отражении агрессии вооруженных сил и формирований Украины", - обратился к Путину Пасечник.
- Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР" .
- В указе о признании "Л/ДНР" Путин официально приказал ввести в ОРДЛО войска РФ.
- 22 февраля российский Совет Федерации поддержал обращение Путина об использовании российских войск за границей.
- Путин заявил, что Минских соглашений "больше не существует" , а Луганщину и Донетчину назвал "прописанными в конституциях республик" территориями "Л/ДНР".
- Россия объявила об установлении "дипломатических отношений" с террористами "ЛНР" и "ДНР".
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