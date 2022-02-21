Главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик"

Об этом говорится в обращении, передает Еспресо.TV.



"От имени всего народа "ДНР" просим вас признать "ДНР" как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - заявил Пушилин.



Представитель оккупационных властей также просит у российского президента заключить договор о дружбе и сотрудничестве между так называемой ДНР и Россией, которое также будет учитывать взаимодействие в сфере обороны.



В обращении главарь "ЛНР" Пасечник также просит признать "республику", аргументируя это целью не допустить "массовой гибели мирных жителей".



Как и Пушилин, Пасечник просит Путина рассмотреть возможность заключить договор о дружбе и сотрудничестве.

Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.

В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .

15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.

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