Главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик"
Руководители группировок "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой признать самопровозглашенные республики
Об этом говорится в обращении, передает Еспресо.TV.
"От имени всего народа "ДНР" просим вас признать "ДНР" как независимое, демократическое, правовое, социальное государство", - заявил Пушилин.
Представитель оккупационных властей также просит у российского президента заключить договор о дружбе и сотрудничестве между так называемой ДНР и Россией, которое также будет учитывать взаимодействие в сфере обороны.
В обращении главарь "ЛНР" Пасечник также просит признать "республику", аргументируя это целью не допустить "массовой гибели мирных жителей".
Как и Пушилин, Пасечник просит Путина рассмотреть возможность заключить договор о дружбе и сотрудничестве.
- Напомним, 19 января Коммунистическая партия внесла в российскую Госдуму проект обращения к президенту Владимиру Путину с просьбой признать так называемые Донецкую и Луганскую народные республики.
- В ответ на шаги Госдумы Верховная Рада 15 февраля приняла проект постановления №7048 об обращении в Еврокомиссию, ПАСЕ, ООН, НАТО, ОБСЕ, правительства и парламенты государств мира о непризнании независимости "ЛНР" и "ДНР" .
- 15 февраля Госдума РФ приняла постановление об обращении к Путину о признании "ДНР" и "ЛНР".
- Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что признание "Л/ДНР" Россией будет означать для Киева выход Москвы из Минских соглашений.
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