Главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что судьбу эвакуированных из Азовстали военных будет решать суд
Лидер псевдореспублики Пушилин сообщил о дальнейшей судьбе эвакуированных из Азовстали украинских бойцов и рассказал, кто, по мнению оккупационных властей, будет приравнян к "военным преступникам"
Об этом сообщает Reuters.
Лидер донецких сепаратистов Денис Пушилин заявил 18 мая, что судьбу украинских бойцов, эвакуированных с завода "Азовсталь", будет решать суд.
"О военных преступниках, а также тех, кто являются националистами. Их судьбу, если они сложили оружие, должен решать суд. Как бы ни играли у отдельных - я знаю, есть разные мнения - эмоции, если противник сложил оружие, то его дальнейшую судьбу решает суд. Если это нацистский преступник, это трибунал", - сообщил Пушилин местным СМИ.
По словам главаря террористов, "военными преступниками" будут считать не только украинское военное командование, но и подчиненных им военнослужащих.
Кроме того, по мнению оккупационных властей, к "военным преступникам" будут приравниваться все, кто "несет нацистскую идеологию в своих действиях и поступках, особенно в отношении гражданского населения".
- Напомним, в апреле главарь "ДНР" Пушилин анонсировал "большое строительство" в Мариуполе при поддержке России
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