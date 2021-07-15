Главарь террористов "ДНР" Пушилин заявил, что хочет вступить в партию "Единая Россия"

Об этом пишет российский государственный ТАСС.



Главарь так называемой ДНР Денис Пушилин заявил, что намерен подать заявление на вступление в партию "Единая Россия".



"Всегда нужно действовать исходя из тех внутренних приоритетов, которые есть у человека, того, что он считает правильным. Поэтому я считаю абсолютно правильным шагом с моей стороны. Конечно же буду", - ответил Пушилин на вопрос о том, будет ли он вступать в ряды всероссийской партии "Единая Россия".



Рупор террористов "ДАН" сообщил, что ранее в рамках форума "Россия-Донбасс: единство приоритетов" в Донецке открылась площадка для записи в ряды партии "Единая Россия".



Форум "Россия-Донбасс: единство приоритетов" проходит в оккупированном Донецке при поддержке партии главы Кремля Владимира Путина. Среди участников - первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связей с соотечественниками Государственной Думы Виктор Водолацкий, депутат Госдумы, координатор интеграционного комитета "Россия - Донбасс" Андрей Козенко.