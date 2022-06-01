Главарь террористической "ДНР" Пушилин ранен, - советник главы МВД Андрусив

Об этом на своем телеграм-канале сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал Андрусив 1 июня.

Информацию также дает издание РИА "Мелитополь".

"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которое сейчас публикуется с ним — старые «консервы»", — говорится в сообщении.

Напомним, как сообщали в Генштабе, враг закрепляется в центре Северодонецка, на Славянском и Лиманском направлениях произвел перегруппировку войск.

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