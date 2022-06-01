Главарь террористической "ДНР" Пушилин ранен, - советник главы МВД Андрусив
Дениса Пушилина, коллаборанта, который после смерти Захарченко называет себя руководителем ДНР, ранили в Лимане
Об этом на своем телеграм-канале сообщил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
"Подтверждаю, что в Лимане был ранен Пушилин. Жаль, что только ранен", - написал Андрусив 1 июня.
Информацию также дает издание РИА "Мелитополь".
"По неподтвержденной информации, главный клоун так называемой "ДНР" Пушилин был ранен в городе Лиман Донецкой области. А все видео, которое сейчас публикуется с ним — старые «консервы»", — говорится в сообщении.
- Напомним, как сообщали в Генштабе, враг закрепляется в центре Северодонецка, на Славянском и Лиманском направлениях произвел перегруппировку войск.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.29
Покупка 34.29Продажа 35.44
-
EUR
Покупка 36.15Продажа 37.66
- Актуальное
- Важное